MIVB-medewerkers kunnen zich laten testen na overlijden van buschauffeur met covid-19

Een buschauffeur van MIVB is in de nacht van zondag op maandag thuis overleden. Hij testte enkele dagen geleden positief op covid-19, maar vertoonde slechts weinig symptomen. De Brusselse vervoersmaatschappij geeft medewerkers nu de mogelijkheid om zich te laten testen.

De 55-jarige medewerker was vorige week nog met lichte symptomen naar zijn huisarts gegaan. Hij testte positief op covid-19, maar omdat zijn toestand niet zorgwekkend was, werd hij niet naar het ziekenhuis doorverwezen. Het verband tussen het overlijden en covid-19 is nog niet met zekerheid vastgesteld.

De MIVB laat weten dat haar gedachten uitgaan naar de familie, naasten en collega’s van de man.

Eerder deze maand vond een spontane staking plaats van voornamelijk buschauffeurs. Zij kwamen toen samen in stelplaatsen. Om zeker te zijn dat niemand toen besmet geraakte, onderzoekt de MIVB nu de mogelijkheid om medewerkers te testen op het coronavirus. In de eerste plaats voor personeelsleden die toen aanwezig waren op de protestactie, maar ook voor medewerkers die geen symptomen vertonen maar die toch gerustgesteld willen worden.