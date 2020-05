Voetbalbaas Haïti geschorst wegens claims over seksueel misbruik

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft Yves Jean-Bart, de voorzitter van de voetbalbond van Haïti, geschorst naar aanleiding van seksuele beschuldigen tegen hem. Er is nu een onderzoek gestart.

Wereldvoetbalbond FIFA heeft de voorzitter van de voetbalbond van Haïti, Yves Jean-Bart - bekend onder de bijnaam ‘Dadou’- voor negentig dagen geschorst. De ethische commissie stelt een onderzoek naar hem in vanwege beschuldigingen over seksueel misbruik. Hij is gedurende zijn schorsing uitgesloten van alle voetbalgerelateerde activiteiten, zowel nationaal als internationaal.

Jean-Bart zou in de afgelopen jaren verscheidene jonge voetbalsters hebben gedwongen tot seksuele handelingen. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in een trainingscentrum van de nationale voetbalbond. De aangeklaagde voetbalbaas zou de speelsters hebben gedreigd dat ze hun plaats in de nationale selectie zouden verliezen als ze weigerden. Alle beschuldigen zouden in de afgelopen vijf jaar hebben plaatsgevonden.

De geschorste voorzitter ontkent alles.