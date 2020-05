Lancering van Virgin Orbit-raket mislukt bij debuutvlucht

Het bedrijf Virgin Orbit van zakenman Richard Branson heeft tevergeefs geprobeerd een raket boven de Stille Oceaan te lanceren, meldt de Britse omroep BBC. De draagraket werd losgelaten onder de vleugel van een van de oude Boeing 747’s van de Britse ondernemer die speciaal voor deze taak was omgebouwd. De raket had seconden later zijn motor moeten ontsteken, maar ingenieurs moesten de vlucht beëindigen.

Virgin Orbit wil een deel van de opkomende markt voor de lancering van kleine satellieten veroveren. Het bedrijf wil onder meer wedijveren met SpaceX van Elon Musk. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat er mis is gegaan, maar het bedrijf had van tevoren gewaarschuwd dat de kans op succes in de buurt van de 50 procent zou kunnen liggen.

Op Twitter betuigde Musk alvast zijn medeleven: ‘Het spijt me dat te horen. Orbit is moeilijk. We hadden met Falcon 1 vier pogingen nodig’.

Hoogtepunt

Er zijn meer dan twintig eerdere tests geweest, maar het was de eerste keer dat LauncherOne daadwerkelijk werd losgelaten. Eerder deze week noemde Virgin Orbit de test van maandag ‘het hoogtepunt van een vijfjarig ontwikkelingsprogramma’.

De Boeing ‘Cosmic Girl’ en de bemanning zijn veilig en keren terug naar de basis, tweette het bedrijf.

‘Onze volgende raket wacht’

Ondanks alles is Virgin Erbot CEO Dan Hart positief in een persbericht: ‘Ons team heeft de prelaunch en vluchtoperaties vandaag met een ongelooflijke vaardigheid uitgevoerd. Testvluchten zijn bedoeld om gegevens te verzamelen en daar hebben we er nu heel veel van. We hebben veel van de doelen die we voor onszelf hadden opgesteld, bereikt, maar niet zo veel als we hadden gewild. Toch hebben we vandaag een grote stap voorwaarts gezet. Onze ingenieurs zijn al door de gegevens aan het gaan. Onze volgende raket wacht. We zullen hieruit leren, ons aanpassen en ons beginnen voorbereiden voor onze volgende test, die binnenkort komt.’