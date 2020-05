Catherine de Zegher, die in opspraak kwam met een expo met Russische kunst in het MSK, is met pensioen. ‘Dit is geen manier om iemand stilletjes in de coulissen te laten verdwijnen.’

Op 14 april vierde ­curatrice Catherine de Zegher haar 65ste verjaardag. ‘Catherine de Zegher diende in april een aanvraag in om met pensioen te gaan, en met dat verzoek is ingestemd ...