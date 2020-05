Hans Van Themsche vraagt enkelband aan

Meervoudig moordenaar Hans Van Themsche verschijnt dinsdag voor de strafuitvoeringsrechtbank. Dat bevestigt zijn advocaat. Hij zal er vragen om zijn straf verder te mogen zetten met een enkelband of ­onder beperkte detentie.

De toen 18-jarige Hans Van Themsche trok veertien jaar geleden op een moordende raid door het centrum van Antwerpen, gewapend met een karabijn. Hij schoot eerst op de Turkse Songül Koç die op een bankje zat te lezen. Even verderop, in de Zwartzusterstraat, vermoordde hij de 2-jarige Luna Drowart en haar Malinese au pair Oulematou Niangadou (24). Van Themsche werd overmeesterd door de politie en werd in oktober 2007 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij was de eerste Belg ooit die schuldig bevonden werd aan moord met een racistisch motief.

Veertien jaar na de feiten zit Van Themsche, ondertussen 32, in de gevangenis van Oudenaarde, hij zou daar als een ‘modelgevangene’ gelden. Sinds 2016 heeft hij het recht de vervroegde vrijlating aan te vragen. Dinsdag zal hij dat voor het eerst ook doen, zegt zijn advocaat Bart Herman.

De strafuitvoeringsrechtbank in Gent zal moeten oordelen of Hans Van Themsche eventueel in aanmerking komt voor een enkelband of voor beperkte detentie (waarbij een gedetineerde overdag de gevangenis kan verlaten om te werken, red.). 'Mijn cliënt is nu 32 jaar oud, hij en de maatschappij mogen zich de vraag stellen of hij in aanmerking komt voor een leven buiten de gevangenis', zegt Herman. 'Enkel de strafuitvoeringsrechtbank kan over die vraag oordelen.'