In lockdown gaan als je op straat leeft: ‘Daklozen kregen het hard te verduren’

Voor mensen die op straat leven, kwam de lockdown extra hard aan. In je kot blijven is immers moeilijk als dat kot onbestaande is. En dus belandden ze de afgelopen weken zoals steeds op straat; waar amper mensen zijn en waar ze zelf eigenlijk niet mochten zijn.

Door het coronavirus moesten opvangcentra voor daklozen zich van het ene op het andere moment aanpassen: van alleen een nachtopvang naar ook een dagopvang gaan, bijvoorbeeld. Maar hoe vang je plots grote groepen mensen op, die eigenlijk anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden? Journalist Yves Delepeleire en Sien Volders, brugfiguur voor daklozen, vertellen over de zware momenten die er geweest zijn, en de hoopvolle initiatieven die eruit voortvloeiden.

Reageer

Credits

Journalist Yves Delepeleire | Gast Sien Volders | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Nele Eeckhout en Anna Korterink | Eindredactie Annelies Vanderoost | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

