Ex-hoofd politiebond veroordeeld

De voormalige voorzitter van de politievakbond NSPV is in beroep veroordeeld tot een werkstraf en een boete.

Het Antwerpse hof van beroep heeft Gert Cockx (55), de voormalige voorzitter van de politievakbond NSPV, veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en 12.000 euro boete omdat hij en zijn echtgenote zich tijdens zijn voorzitterschap persoonlijk verrijkt hadden met vakbondsgeld. Zijn vrouw krijgt een opschorting. In eerste aanleg hadden beiden nog een celstraf met uitstel gekregen.

Cockx was van april 2011 tot midden 2015 voorzitter van het NSPV. De zaak van zijn echtgenote werd ingeschakeld voor het regelen van de nieuwjaarsreceptie van het NSPV, het bestellen van gadgets en het organiseren van meetings in een hotel.

‘Het is duidelijk dat Cockx zijn echtgenote een inkomen wou laten verwerven via het NSPV zonder hiervan de bestuursleden en de diverse vzw’s en nv’s op de hoogte te brengen. Dat er een externe tussenpersoon nodig was is niet geloofwaardig. Deze zaken konden perfect geregeld worden door iemand binnen het NSPV,’ stelde het hof.

Cockx werd wel vrijgesproken voor belangenneming, net zoals in eerste aanleg. Het koppel moet aan de vzw NSPV een schadevergoeding van 23.962,82 euro betalen.