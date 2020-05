Verbanning tientonners loopt vertraging op

Een dodelijk verkeersongeval leidde in Aalst tot de aankondiging van ingrijpende maatregelen. Maar die zijn niet voor meteen.

Vanaf begin juni zouden vrachtwagens van meer dan 3,5 ton de binnenstad van Aalst niet langer binnen mogen tijdens de ‘scholenspits’: net voor en na de eerste en de laatste schoolbel. Slimme camera’s zouden die regel afdwingen. Dat besliste het stadsbestuur in december vorig jaar, kort nadat de 11-jarige Celio door een vrachtwagen was doodgereden op de parking van glucose­verwerkend bedrijf Tereos, dat pal in het hart van de stad ligt (DS 12 december 2019).

Vandaag licht het stadsbestuur de Aalsterse gemeenteraad erover in dat de invoering van die tonnagebeperking vertraging oploopt tot zeker begin 2021. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) verwijst naar ‘veel praktische hindernissen’.

Twee bedrijven uit de stad – Tereos zelf is daar volgens de burgemeester niet bij – spanden een procedure aan tegen de maatregel. ‘De maatregel heeft verregaande implicaties voor hun bevoorrading’, zegt D’Haese. Daarnaast liep ‘door corona’ ook de opstelling van de slimme camera’s vertraging op. ‘Maar we zullen deze hindernissen overwinnen’, benadrukt de burgemeester. ‘Uitstel wordt geen afstel.’

Burgercollectief ‘Samen voor een verkeersveilig Aalst’, dat ontstond in de nasleep van het dodelijke ongeval in december, is er evenwel niet gerust in. Na de aankondiging dat de tonnagebeperking er zou komen ‘dook snel een eerste excuus op. Dan een tweede. Dan een derde’, schrijven de bezielers in een open brief aan de burgemeester. ‘Uw initiatief, dat in het belang is van al onze kinderen, wordt professioneel doodgeknepen. Het is een pijnlijk en gênant schouwspel.’

‘Zoals u intussen weet, rijden door de Alfred Nichelsstraat (waar het ongeval met Celio gebeurde, red.) elke maand net geen 20.000 tientonners – en dat op 150 meter van drie grote scholen. Aalst verdient beter. Laat de Aalsterse jeugd niet aan een nieuw schooljaar beginnen al fietsend en wandelend tussen al dit zwaar verkeer.’