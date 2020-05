Noodkreet burgemeester: ‘Creëer geen chaos meer die wij altijd moeten rechtzetten’

‘Mijn collega’s en ikzelf hebben er geen enkel probleem mee om onze verantwoordelijkheid op te nemen, maar creëer geen chaos meer die wij altijd moeten rechtzetten.’ De noodkreet van Christophe De Graef, burgemeester van Diest, op de sociale media gaat naar het hart van vele van zijn collega’s. Zij ergeren zich aan de voorbarige communicatie over maatregelen waar pas later een beslissing over valt, maar die de burger in verwarring brengt.