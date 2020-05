Amine Benchaib heeft een contract voor drie jaar, met een optie op twee extra seizoenen, getekend bij Charleroi. Dat deelde de Henegouwse club maandag mee. De 21-jarige aanvallende middenvelder met de Belgische en Marokkaanse nationaliteit was een vrije speler na het faillissement van Lokeren.

Benchaib is een jeugdproduct van Lokeren, in 2017 kwam hij er in het eerste elftal.