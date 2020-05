Elon Musk en Grimes passen naam zoontje aan

Het zoontje van Elon Musk en zangeres Grimes gaat niet langer door het leven als X Æ A-12. Dat heeft zijn moeder bekendgemaakt op Instagram. Maar een grote verandering is het niet.

De verbazing was groot toen Elon Musk, de ondernemer achter Tesla en SpaceX, en zangeres Grimes enkele weken geleden de naam van hun eerste kind samen bekendmaakten: X Æ A-12.

•X, the unknown variable ??

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent ??

+

(A=Archangel, my favorite song)

(???? metal rat) — ? ? GRi??es ?? ?????? ??? (@Grimezsz) May 6, 2020

Drie weken later hebben Musk en Grimes beslist om die naam te veranderen. Wie dacht dat er nu een conventionelere naam zou komen, heeft het mis: de verandering is minimaal. De jongen zal door het leven gaan als X Æ A-Xii. De enige verandering is dat de 12 nu in Romeinse letters geschreven is. Volgens de Californische wet mag een voornaam namelijk geen cijfer bevatten.

‘Romeinse cijfers, ziet er beter uit als ik eerlijk ben’, verklaart Grimes die keuze. Het grote vraagteken blijft hoe de naam uitgesproken moet worden.

De ‘A-XII’ of ‘A-12’ verwijst naar de SR-71, het lievelingsvliegtuig van Musk en Grimes, legde de zangeres eerder uit. ‘Æ’ sloop in de naam volgens Grimes omdat het elfentaal voor liefde en/of artificiële intelligentie is. De ‘X’ verwijst naar de onbekende in een wiskundige vergelijking.

Musk heeft al vijf kinderen uit een eerder huwelijk. Die hebben ‘normale’ namen: Griffin, Xavier, Damian, Saxon en Kai. Het is geen verrassing dat de naam van zijn nieuwste telg gekozen is door zijn nieuwe vrouw. ‘Ze is heel goed met namen’, zei hij daar eerder al over.