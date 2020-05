Kogel is door de kerk: Beerschot en OHL werken op 1 of 2 augustus promotiefinale af in Leuven

De beslissing is (eindelijk) gevallen: Beerschot en OH Leuven zullen op 1 of 2 augustus de terugwedstrijd van de promotiefinale spelen. Beerschot verdedigt daarin een 1-0-zege uit de heenmatch. Burgemeester Ridouani van Leuven gaf zijn akkoord om de wedstrijd in Leuven te laten plaatsvinden, onder voorbehoud van strikte bepalingen inzake gezondheid en veiligheid.

Goed nieuws voor Beerschot en OH Leuven: de periodekampioenen zullen op sportieve basis kunnen uitvechten wie naar 1A promoveert. De Pro League en de Leuvense burgemeester beslisten maandag dat de wedstrijd op 1 of 2 augustus zal kunnen plaatsvinden, op voorwaarde dat onderstaande voorwaarden zijn ingevuld.

- De wedstrijd wordt niet verboden door de federale overheid.

- Alle voorwaarden ter voorkoming van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus worden nageleefd.

- De veiligheid in en rond het stadion kan gegarandeerd worden.

- De betrokken clubs roepen de supporters op om zich aan de geldende gezondheids- en veiligheidsvoorschriften te houden.

Even leek het erop dat de match niet zou kunnen plaatsvinden. De Belgische regering besliste onlangs dat er vanaf 1 augustus terug gevoetbald mag worden. Dat gaf de Pro League een week om de promotiefinale in te plannen, want 7 augustus is de uiterste datum om aan het nieuwe seizoen te beginnen. Maar Leuvens burgemeester Ridouani gaf in onze krant aan dat hij een finalewedstrijd op 1 of 2 augustus in Leuven niet zag zitten. De veiligheidsadviezen waren niet veranderd sinds maart, toen hij eveneens een promotiefinale achter gesloten deuren verboden had.

De Pro League zette Riduoani echter klem door hem per mail te laten bevestigen dat hij voetbalwedstrijden in augustus verbiedt. Dat stelde OH Leuven voor een probleem, want zo zou het sowieso geen matchen in 1A kunnen afwerken. De Pro League besliste ondertussen ook dat als de promotiefinale niet kon worden afgewerkt, Westerlo zou promoveren. En dus draaide Ridouani zijn kar. Na het overleg van vorige week volgende maandag de beslissing. De match zal in het eerste weekend van augustus afgewerkt worden, in het King Power at Den Dreef stadion in Leuven.

OH Leuven benadrukt op zijn site dat bij de beslissing van de Pro League om de zaken in de huidige plooit te leggen uitdrukkelijk juridisch voorbehoud moet worden gemaakt.

