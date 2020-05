Moeder van Nederlandse premier Mark Rutte overleden

De moeder van de Nederlandse premier Mark Rutte is op woensdag 13 mei overleden. Ze werd 96 jaar.

‘Op woensdag 13 mei overleed onze en mijn lieve moeder Mieke Rutte-Dilling op 96-jarige leeftijd’, laat Rutte via de Rijksvoorlichtingsdienst weten. ‘Naast het grote verdriet en alle dierbare herinneringen overheerst bij mijn familie en mij ook een gevoel van dankbaarheid dat wij haar zo lang bij ons mochten hebben. We hebben inmiddels in familiekring afscheid van haar genomen en hopen dit grote gemis de komende tijd in alle rust met elkaar te kunnen verwerken.’

Mieke Rutte-Dilling werd vrijdag begraven. Ze is niet aan het nieuwe coronavirus overleden, meldt de NOS. In het verzorgingstehuis waar ze verbleef, werden vorige maand wel enkele besmettingen vastgesteld.

Ruttes vader overleed eind jaren 80. Na de Tweede Wereldoorlog hertrouwde zijn vader met de moeder van Mark Rutte. Voordien was de vader met de oudere zus van Ruttes moeder getrouwd, maar zij kwam tijdens de oorlog om het leven in Japans gevangenschap.