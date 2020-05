Oliver Naesen zet krabbel onder nieuw contract bij AG2R La Mondiale: “Teken van vertrouwen”

Goed nieuws voor Oliver Naesen. De voormalige Belgische kampioen op de weg heeft zijn aflopende verbintenis bij AG2R La Mondiale met drie jaar verlengd, zo meldt de ploeg. Naesen ligt nu tot eind 2023 onder contract bij de Franse WorldTour-formatie.

Naesen ruilde in 2017 IAM Cycling in voor AG2R. In zijn eerste seizoen pakte hij meteen de Belgische driekleur. Hij bezorgde zijn ploeg ook enkele mooie ereplaatsen in de voorjaarsklassiekers. Afgelopen seizoen eindigde hij tweede in Milaan-Sanremo en pakte hij een derde plek in Gent-Wevelgem. Daarnaast is hij in de Tour steevast een belangrijke knecht voor kopman Romain Bardet.

“Ik ben heel tevreden om voor drie jaar te verlengen”, aldus Naesen in het persbericht. “Het is een groot teken van vertrouwen van de ploeg. Sinds ik hier ben, maken we steeds progressie. Zowel op sportief vlak als qua omkadering. Waarom ergens anders naartoe gaan als ik hier goed zit? De atmosfeer in de ploeg is ook geweldig.”

Ploegmanager Vincent Lavenu is eveneens in de wolken met het nieuws. “Het verlengen van het contract van Naesen is een grote voldoening. Hij is één van de beste klassieke renners in de wereld en we gaan een succesvolle ploeg bouwen rond hem zodat hij zijn doelen kan bereiken. Daarnaast zijn ook zijn kwaliteiten als persoon een belangrijke schakel in onze ploeg.”

Bij AG2R rijdt Naesen samen met zijn broer Lawrence, die nog een contract heeft tot eind 2021.