De komende weken komt de benoeming van drie gouverneurs opnieuw op de tafel van de Vlaamse regering. Maar deze keer dreigt die een onderdeel te worden van de federale regeringsonderhandelingen. En daar zou SP.A weleens voordeel uit kunnen halen, ten koste van de Vlaams-nationalisten.

Ze spelen een belangrijke rol in het coronacrisisbeheer, maar je zou haast vergeten dat drie van de vijf Vlaamse provinciegouverneurs nog steeds niet zijn benoemd. Zowel in Oost-Vlaanderen als in Limburg ...