Uitbraak in woonzorgcentrum Oud-Turnhout

In woonzorgcentrum Smeedeshof in Oud-Turnhout hebben 43 bewoners positief getest op covid-19.

Uit de data van Sciensano blijkt dat in de gemeente Oud-Turnhout, omgerekend per bewoner, de voorbije week het hoogst aantal nieuwe besmettingen met Sars-CoV-2 zijn vastgesteld, meer dan in Sint-Truiden.

Vandaag gaf Sciensano toe dat er voor Sint-Truiden een fout was gebeurd in de rapportage. Dat is niet zo voor Oud-Turnhout. Het relatief hoge aantal nieuwe besmettingen is daar te verklaren door een ontdekte uitbraak in een woonzorgcentrum.

Woonzorgcentrum Smeedeshof van de groep Armonea is een van de laatste woonzorgcentra in Vlaanderen waar alle bewoners en personeelsleden zijn getest. ‘De tests zijn in de loop van vorige week afgenomen. De resultaten zijn eind vorige week binnen gekomen. Daaruit blijkt dat 43 van de 168 bewoners positief hebben getest op het nieuwe coronavirus’, zegt Jannes Verheyen, woordvoerder van de groep Armonea.

37 besmette bewoners verblijven nog in het woonzorgcentrum, andere bewoners waren al naar ziekenhuizen overgebracht, zegt Verheyen.

‘We hebben weten van een eerste case op 17 april. Het is moeilijk te zeggen of de uitbraak hieraan gelinkt kan worden of dat er nadien, op een andere manier, mensen besmet zijn geraakt. We hadden wel vermoedens dat een aantal bewoners met klachten positief zou testen’, zegt Verheyen. ‘Er waren ook al veiligheidsmaatregelen ingevoerd, zoals isolatie. De cohortezorg werd al voorbereid en wordt nu opgestart, zodat we de positieve van de negatieve geteste bewoners kunnen scheiden en iedereen de beste zorg kunnen bieden.’

In Smeedeshof was sinds 18 mei nog geen bezoek van familie toegelaten.

Volgens Bob Coppens, de burgemeester van Turnhout, is de rapportage van het aantal nieuwe besmettingen in zijn gemeente allicht volledig toe te wijzen aan het woonzorgcentrum. ‘Ons woonzorgcentrum is heel lang onder de radar gebleven en is een van de laatste die getest zijn’, zegt Coppens.

‘Ik heb regelmatig contact met huisartsen en zij zeggen mij dat de epidemie in de bevolking onder controle is. Ook van ons testcentrum, de triagepost in Oud-Turnhout, hoor ik dat het daar behoorlijk rustig is en dat niet veel mensen met milde symptomen zich aanmelden.’