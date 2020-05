Volkswagen moet kopers van ‘sjoemeldiesel’ vergoeden

De Duitse autobouwer Volkswagen moet aan een eigenaar van een dieselwagen met ‘sjoemelsoftware’ een schadevergoeding betalen. Wellicht volgen er nog tienduizenden gelijkaardige uitspraken, zodat de zaak Volkswagen nog tientallen miljoenen zal kosten.

Dat heeft de federale rechtbank in Karlsruhe beslist. De uitspraak geldt als een precedent voor naar schatting 60.000 eigenaars van een wagen die met die software uitgerust bleek te zijn en die ook aanspraak maken op een vergoeding. Hun kansen om ook een vergoeding binnen te slepen, zijn door de uitspraak fors gestegen. Volkswagen meldt nu dat het ‘heel duidelijk’ is hoe de rechter over de zaak denkt.

Een klager uit de Duitse deelstaat Rijnland-Palts had een volledige terugbetaling van 31.500 euro gevraagd van zijn tweedehandswagen die hij kocht in 2014. Daar moet de klager echter niet op rekenen: het geld dat de eigenaar terugkrijgt zal afhangen van het aantal kilometers dat gereden werd.

Door de software te installeren waarmee uitstoottests werden gemanipuleerd, heeft Volkswagen ‘bewust en systematisch gedurende verschillende jaren de autoriteiten bedrogen met het oog op winst’, oordeelde de rechter.

Tot 830 miljoen euro

Hoeveel totale schade het bedrijf zal leiden door de nieuwe uitspraak, is nog niet bekend. Maar het bedrijf liet vorige maand al weten dat het 830 miljoen euro aan de kant zet voor het betalen van de vergoedingen. Aan 200.000 klagers die geen rechtszaak hebben aangespannen, is al in totaal 750 miljoen euro uitgekeerd.

Buiten Duitsland lopen nog zo’n 100.000 andere zaken aangespannen door eigenaars van sjoemeldiesels, waarvan 90.000 in Groot-Brittannië. Of de rechter in hun land ook zal oordelen dat ze recht hebben op een vergoeding, staat nog niet vast.

30 miljard euro

Volkswagen gaf in 2015 al toe de tests te hebben gemanipuleerd. Tijdens de test werd het vermogen van de wagen kunstmatig laag gehouden, waardoor de diesel milieuvriendelijker leek dan eigenlijk het geval was.

De wagens die met de sjoemelsoftware waren uitgerust, moesten voor nazicht naar de garage. Persagentschap Bloomberg raamt de totale financiële impact van de affaire voor Volkswagen tot dusver op zo’n 30 miljard dollar.