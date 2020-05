Modelabel Hanifa houdt virtuele 3D-catwalk

Het modelabel Hanifa hield dit weekend een virtuele 3D-catwalk via Instagram. De modeshow wordt ‘baanbrekend’ genoemd en biedt volgens sommigen een glimp van de ‘toekomst van mode’.

Door de coronacrisis zullen verschillende modeshows, waaronder de Londense modeweek, noodgedwongen online plaatsvinden. Meer en meer modehuizen denken na over digitale alternatieven.

Vorige vrijdag vond er zo’n virtuele modeshow plaats, al had de Congolese ontwerpster Anifa Mvuemba dat idee al voordat de coroncrisis het noodzakelijk maakte, zei ze zelf aan TeenVogue. De show van Mvuemba’s modelabel Hanifa viel op omdat het helemaal in 3D was, er geen modellen aan meededen - iets dat wel het geval was bij eerdere virtuele modeshows - en het plaatsvond op Instagram. Over dat laatste zei ze: ‘We weten dat sommige mensen misschien nooit een modeweek of Hanifa-showcase zullen meemaken, dus we wilden gaan naar waar ons publiek dagelijks voor ons gaat. Instagram was een voor de hand liggende keuze.’

Realistisch 3D-model

Alhoewel Mvuemba al een tijdje 3D-technologie gebruikt om haar ideeën naar haar team over te brengen, was een hele collectie in 3D toch een ander paar mouwen, vertelde ze. ‘Het vereist eigenlijk nog meer aandacht voor detail om de kleding te doen passen en er precies goed uit te laten zien.’

‘Met een digitaal model bepaal je zelf de afmetingen en kan je er voor zorgen dat het model er realistisch uitziet’, ging Mvuemba verder. ‘Voor mij was de grootste uitdaging er voor te zorgen dat de schoonheid uit het echte leven zichtbaar zou zijn op het scherm.’

Geïnspireerd door Congo

De 29-jarige ontwerpster woont in de Verenigde Staten, maar is afkomstig uit Congo. Haar land van herkomst was de inspiratie voor de Pink Label Congo-collectie. Met haar ontwerpen wil ze de schoonheid van Congo laten zien, zo is er een geribbeld hemd waarvan de kleuren - blauw, rood en geel - overeenkomen met de Congolese vlag. Tegelijk vraagt ze aandacht voor de vrouwen en kinderen die in haar land worden uitgebuit. Vooraf aan de modeshow werd er daarom een korte documentaire getoond over illegale mijnbouw.

‘Ik wil dat deze stukken een betekenisvol verhaal vertellen. Ik wil dat ze ons eraan herinneren om na te denken over wat we creëren’, vertelde ze verder over haar collectie.