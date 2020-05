De bezorgdheid over een mogelijke opflakkering van het coronavirus in Sint-Truiden, blijkt op een misverstand gebaseerd. Er was een probleem met de rapportage, is de uitleg van Sciensano.

Dat zei viroloog Steven Van Gucht maandag op een persconferentie over de meest recente coronacijfers. ‘Er is op dit moment geen “supercluster” in ons land. Het leek alsof er een verhoging was in Sint-Truiden, leek op een verhoging, maar dat komt door een vermenging van de resultaten van verschillende testen. Dat wordt gecorrigeerd. Er is niets speciaal aan de hand’.

Op 18, 19, en 20 mei werden in totaal 37 positieve gevallen gerapporteerd, tegenover een paar gevallen per dag in de weken daarvoor. Daarna kwamen er geen nieuwe gevallen meer binnen. Noch de huisartsen, noch de triagecentra merkten dat er iets bijzonders aan de hand was.

Wellicht ligt een soort van dubbeltelling aan de basis. ‘Bij nadere analyse van de cijfers blijkt het die dagen te gaan om een combinatie van twee soorten testen die gerapporteerd werden. In de cijfers zitten niet enkel de PCR-testen, die nieuwe actieve infecties aangeven, maar ook de serologische testen, die meestal oudere infecties aan het licht brengen.’ De cijfers die wezen op een opflakkering geven dan ook ‘een vals beeld’.

Burgemeester Veerle Heeren van Sint-Truiden liet zondag al weten dat ze geen signalen had dat er een nieuwe uitbraak was in haar gemeente, noch van de ziekenhuizen, noch van de dokters. Ze zei wel ‘alert’ te blijven, en vroeg Sciensano uitsluitsel te geven. Dat onderzoek toont nu dus aan dat er van een nieuwe brandhaard geen sprake is.