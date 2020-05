Uniqlo maakt mondmaskers uit zelfde stof als zijn ondergoed

Uniqlo voegt weldra ook mondmaskers toe aan zijn vaste collectie. Die zullen gefabriceerd worden uit dezelfde stof als de populaire ondergoedlijn van de Japanse kledingketen.

Dat Uniqlo ook mondmaskers gaat fabriceren, is verre van bijzonder nieuws. Heel wat modespelers springen mee op de kar nu het mondmasker veruit het meest verkochte accessoire van het jaar lijkt te worden. Maar de plannen van Uniqlo mogen wel in dank worden afgenomen voor wie nu al zucht bij de idee een mondmasker te moeten dragen tijdens een hittegolf.

De Japanse kledingketen gaat immers mondmaskers fabriceren van dezelfde stoffen die worden gebruikt voor hun populaire Airism-ondergoedlijn, luchtdoorlatende stoffen die het lichaam laten afkoelen, zo heeft het bedrijf aangekondigd. Een lanceringsdatum en prijzen zullen later worden medegedeeld.

Hoewel het mondmasker in Japan absoluut geen curiositeit is, had Uniqlo voorheen nooit overwogen om er zelf te produceren. Dat veranderde nu er ook in Japan een tekort is ontstaan door de coronapandemie.