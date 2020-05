‘Bang afwachten of beschadigde bomen het zullen halen’

In het natuurdomein De Liereman in Oud-Turnhout werden afgelopen weekend meer dan honderd bomen beschadigd. Het is volgens Natuurpunt onzeker of de eiken- en beukenbomen te redden vallen.

De vandalen sloegen toe bij 113 eikenbomen en vier beukenbomen, vermoedelijk met een kettingzaag. De bomen werden zodanig toegetakeld dat ze het allicht niet zullen overleven. ‘Het is bang afwachten of ze het zullen halen, want het wordt waarschijnlijk een droge en warme zomer’, zegt Kris Van der Steen, coördinator van het bezoekerscentrum van Natuurpunt van het domein De Liereman. Het is volgens hem vooral belangrijk dat de bomen niet uitdrogen, anders zullen ze sterven.

De Politie Regio Turnhout zoekt getuigen van zwaar vandalisme in natuurdomein De Liereman in Oud-Turnhout. Minstens 117 bomen zijn er wellicht afgelopen nacht beschadigd. Tips? Bel 0800 25 101 (optie 1) of mail naar opsporingen@politieregioturnhout.be

Daarvoor zijn al verschillende maatregelen genomen. De bomen werden ingepakt met folie, zodat er weinig water verdampt en er geen schimmels kunnen binnendringen. ‘We bekijken ook de mogelijkheid om het bladerdek uit te dunnen, zodat er minder verdamping is’, zegt Van der Steen. ‘In samenwerking met de brandweer kan een deel van bladerdek worden afgespoten, zo zijn de bomen ook bevochtigd.’

Omdat Natuurpunt relatief weinig ervaring heeft met dit soort vandalisme, worden verschillende technieken uitgeprobeerd om de bomen te redden. ‘We zullen alles goed documenteren en achteraf bekijken wat het beste heeft gewerkt’, zegt Van der Steen.

Er waren door de coronacrisis al veel patrouilles, maar om het natuurgebied beter te beschermen, wordt samen met de gemeente nagedacht over eventuele camerabewaking. ‘Het wordt overwogen, maar er zijn nog geen concrete afspraken’, zegt Van der Steen. De politie schat de schade op tienduizenden euro’s en is een onderzoek gestart. Eind april werd De Liereman al getroffen door een brand, ook toen werd kwaad opzet niet uitgesloten.

Het is niet de eerste keer dat bomen het slachtoffer zijn van vandalisme. In Maarkedal werden in februari zes bomen bewerkt met een kettingzaag en met gif bespoten, waardoor ze ten dode opgeschreven zijn.

Wie iets heeft gezien of meent te weten wie de daders zijn, kan bellen naar het nummer 0800 25 101 of een mailtje sturen naar opsporingen@politieregioturnhout.be