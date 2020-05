Akkoord over Duits steunpakket aan Lufthansa

Er is een akkoord tussen de Duitse regering en luchtvaartmaatschappij Lufthansa over een pakket aan steunmaatregelen. De finale details zouden later vandaag worden uitgewerkt. Dat meldt persagentschap DPA.

Lufthansa, de Duitse moedergroep van Brussels Airlines, zit omwille van de coronapandemie en het quasi volledig stilvallen van de luchtvaart in de slechte papieren. Het bedrijf verliest naar schatting zo’n 800 miljoen euro per maand. Het bedrijf en de staat onderhandelen al weken over steun.

Vorige week raakte bekend dat de regeringscommissie die de steunmaatregelen voorbereidde, de laatste hand legde aan het officieel aanbod. Volgens gelekte informatie zou de Duitse overheid een reddingspakket ter waarde van 9 miljard euro voorstellen. In ruil daarvoor zou de Duitse staat 20 procent van de aandelen in handen krijgen. Daarmee zou Duitsland de grootste aandeelhouder worden, en een blokkeringsminderheid verwerven.

Volgens persagentschap Bloomberg is het dit voorstel dat straks afgeklopt wordt. Er is wel nog enig voorbehoud: omwille van de omvang van de operatie moet de Europese Unie ook nog goedkeuring voor de deal geven. Dat zal wellicht niet zonder slag of stoot gebeuren. Ook de bestaande aandeelhouders van Lufthansa kunnen zich nog verzetten. Er is ook nog discussie over wanneer de Duitse overheid dat belang in Lufthansa weer zou kunnen afstoten.