Stichter wil wankelend Cirque du Soleil terugkopen

Voormalig medestichter Guy Laliberté, wil het wereldberoemde maar bijna failliete entertainmentbedrijf redden. En dat is niets te vroeg.

Het water staat het wereldberoemde Cirque du Soleil aan de lippen. Doordat wereldwijd shows geschrapt worden vanwege het coronavirus, heeft Cirque du Soleil eind maart bijna al zijn 4679 werknemers ‘tijdelijk’ ontslagen. Amper iets meer dan 250 man bleef aan de slag om de tourplanning en ticketverkoop te kunnen voorbereiden van zodra de coronacrisis achter de rug is.

En dat begint financieel zwaar door te wegen. Het ratingbureau Moody’s verlaagde in maart de kredietrating van Cirque du Soleil en gaf het een negatieve outlook. Het bedrijf beschikt over weinig reserves, ziet wegens het wegvallen van alle shows geen ticketinkomsten meer binnenkomen en heeft het daardoor erg moeilijk de zowat 900 miljoen dollar aan schulden af te betalen.

Gesprekken met meerdere investeerders

Guy Laliberté in 2011 tijdens de wereldpremière van ‘Zarkana” Foto: BELGAIMAGE

Medestichter Guy Laliberté, die het gros van zijn aandelen verkocht aan een consortium geleid door het private equity-bedrijf TPG Capital in 2015, wil dan ook iets doen om zijn geesteskind van de ondergang te redden. Op Radio Canada kondigde de inmiddels steenrijke Canadees zondagavond aan dat hij klaar staat om met een aantal partners (waaronder de Belg Franco Dragone) een bod te lanceren op het wereldberoemde entertainmentbedrijf.

‘We hebben een goed plan. (...) Alles zal ervan af hangen om een goed evenwicht te vinden. (...) De heropbouw zal niet makkelijk zijn. Er hangt een juiste prijs aan de mogelijkheid om Cirque du Soleil opnieuw te laten schitteren’, verklaarde hij. Waarna Laliberté bevestigde dat hij de hoofdzetel en de directie van Cirque de Soleil in Québec wil houden.

Toeval of niet, dat zijn net de twee voorwaarden waarop ook de regering van Qèbec en minister van economie Pierre Fitzgibbon geld willen stoppen in een mogelijke redding van het bedrijf. Fitzgibbon kondigde vorig week al aan dat er daarover gesprekken lopen met meerdere investeerders, waaronder het telecombedrijf Québecor.

Wereldwijd 44 shows geschrapt

Cirque du Soleil werd in 1984 opgericht door twee voormalige straatartiesten: één daarvan was Laliberté, toen nog vuurspuwer. Een jaar later kwam de Belgische regisseur Franco Dragone aan boord, die mee voor de doorbraak zorgde met onder meer de show ‘Alegria’ in de jaren 90.

Het circusbedrijf had een aantal vaste shows in Amerika en tientallen rondreizende shows in andere werelddelen. Door het coronavirus werden alle 44 lopende shows, van Tel Aviv tot Hongkong, stilgelegd. Inclusief het spektakel ‘Corteo’ dat eind maart in de Antwerpse Lotto Arena had moeten plaatsvinden. Voor de shows in Paleis 12 op de Brusselse Heizel in oktober en november zijn nog steeds tickets te koop.