Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée veilen collectie voor Samsung voor goed doel

Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée hebben op vraag van Samsung voor hun sportkledingmerk 42|54 een capsulecollectie bedacht bij diens nieuwste smartphone. Die collectie wordt geveild ten voordele van Plan International België.

Om de lancering van de Galaxy Z Flip, de opvouwbare smartphone van Samsung die in een broekzak past, nog wat extra luister bij te zetten, vroeg de Zuid-Koreaanse elektronicagigant aan Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée om een bijpassende capsulecollectie te ontwerpen onder hun sportmerk 42|54. Het resultaat telt elf kledingstukken, gemaakt van duurzame materialen zoals biologisch katoen en lycra van gerecycleerd plastic.

Zes outfits zijn vanaf vandaag te koop via een online veiling ten voordele van Plan International België, dat met de opbrengt een sportproject voor meisjes in Senegal wil ondersteunen. Loopt de teller te hoog op voor uw favoriete stuk? Een aantal ontwerpen worden straks ook hernomen in de volgende collectie van het sportmerk.

Meer zelfvertrouwen

Olympische kampioenes Borlée en Ouedraogo (wiens sportmerk is vernoemd naar de recordtijd die hen in 2008 een medaille opleverde met de estafettemeisjes) hebben even moet nadenken over de samenwerking, zo vertelden ze dit weekend in Het Nieuwsblad.

‘Wij zijn een jong merk. Het is belangrijk om onze waarden te bewaken. We willen dit alleen doen met merken waarmee we een klik voelen. Maar toen we de telefoon zagen, waren we snel overtuigd. Het gaat bij de Z Flip om technologie, innovatie en design. Het toestel oogt chic. Net wat wij met ons merk ook proberen te doen: de grenzen opzoeken van wat modieus is, maar tegelijk functioneel blijven.’

Over het gekozen goede doel was dan weer minder twijfel. ‘Het is een programma dat jonge Senegalese vrouwen motiveert om aan sport te doen en hen op die manier te emanciperen. Jongens mogen er blijven studeren en sporten, maar meisjes moeten vaak vanaf een gegeven moment thuisblijven. Door te sporten krijgen ze meer zelfvertrouwen. Als je ziet wat voor kansen Olivia en ik voor onszelf gecreëerd hebben via sport, dan zien wij het als een verplichting om dat idee te blijven pushen. En al zeker in landen waar het voor een vrouw al helemaal niet vanzelfsprekend is om haar sporttas te pakken en naar een sportclub te gaan’, aldus Ouedraogo.