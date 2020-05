Open VLD-voorzitter Lachaert houdt deur dicht voor Vlaams Belang

‘Ik zie niet in hoe we, op het vlak van inhoud, met het Vlaams Belang zouden kunnen besturen. Die partij staat erg ver van ons, zowel op ethisch als op sociaal-economisch vlak.’ Dat heeft de nieuwe voorzitter van Open Vld, Egbert Lachaert, maandag gezegd op de Franstalige omroep LN24. ‘Ik zie niet in over welke onderwerpen we zouden kunnen praten.’

Lachaert is sinds eind vorige week de opvolger van Gwendolyn Rutten als voorzitter van Open Vld. Met een reeks interviews aan Franstalige media probeert hij maandag zijn naamsbekendheid in het zuiden van het land op te krikken.

In het kader van de federale formatie mogen er geen exclusieven meer gesteld worden, herhaalde Lachaert. ‘Als er een moment is om je verantwoordelijkheid te nemen, is het nu wel.’ Gevraagd naar een coalitie met N-VA, antwoordde hij dat een goed relanceplan de voornaamste bekommernis is. ‘En dat gaat hand in hand met een zo groot mogelijke federale meerderheid.’

Een efficiënte overheid staat voor Lachaert voorop. Sommige bevoegdheden, zoals gezondheidszorg, kunnen wat hem betreft geherfederaliseerd worden, terwijl bijvoorbeeld het arbeidsmarktbeleid integraal naar de gewesten moet kunnen gaan. N-VA-voorzitter Bart De Wever zei maandagochtend nog dat zijn ‘verstand te klein’ is om te begrijpen waarom bepaalde zaken terug naar het federale niveau getrokken zouden moeten worden.

Eén van de komende dagen zal Lachaert samenzitten met Paul Magnette en Conner Rousseau. De voorzitters van de socialistische partijen hebben een overleg in gang gestoken met de tien partijen die tot nu aan de formatie hebben deelgenomen en die de regering-Wilmès volmachten hebben toegekend.