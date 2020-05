Gucci schudt werking dooreen door coronacrisis

Het Italiaanse modehuis Gucci heeft een forse koerswijziging aangekondigd, nu de coronacrisis de hele modewereld op zijn kop zet. Creatief directeur Alessandro Michele gooit de seizoenen definitief overboord.

‘Ik wil het versleten ritueel van seizoensgebonden collecties en shows opgeven om een geheel nieuw ritme te creëren, dichter bij mijn expressieve aard. We komen slechts twee keer per jaar samen om de hoofdstukken van een nieuw verhaal te delen’, zo kondigde Gucci via ontwerper Alessandro Michele zijn koerswijziging aan.

Het Italiaanse modehuis stapt dus af van het systeem waarbij tussen de hoofdcollecties nog eens een cruisecollectie en pre-fallcollectie wordt getoond. Benamingen die in het eclectische universum van Gucci niet meer zullen worden gebruikt, klinkt het vastberaden. ‘Het zijn labels van een onpersoonlijk discours die alle betekenis verloren hebben', aldus Michele. Onder zijn leiding werd eerder al beslist om defilés voor mannen en vrouwen samen te voegen.

De ontwerper benadrukt tot slot ook het belang van een duurzamer model. ‘Door onze roekeloze acties is het huis waarin we wonen afgebrand. We zagen onszelf als los van de natuur, en voelden ons almachtig. Door onze hoogmoed en hebzucht zijn we de verbinding met de natuur volledig verloren.’

Er volgt maandag nog een online persconferentie waar meer details zullen worden prijsgegeven over de toekomstplannen van het modehuis.

Gucci is na Saint Laurent het tweede grote modehuis van moederbedrijf Kering dat grootse veranderingen aankondigt. Saint Laurent en creatief directeur Anthony Vaccarello lieten in april al noteren dat het de modeweken voorlopig aan zich voorbij zou laten gaan om een eigen, meer natuurlijk ritme te volgen.

Ook de Belgische modeontwerper Dries Van Noten gaf al te kennen dat hij afhaakt voor de Parijse modeweek, nadat hij ook al in een open brief had opgeroepen om de crisis aan te grijpen om de modewereld duurzaam te hervormen.