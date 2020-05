Het aantal coronapatiënten dat in de Belgische ziekenhuis moest worden opgenomen, blijft voor de derde dag op rij onder de 50 personen. 'We bevinden ons in de staart van de epidemie', concludeert Steven Van Gucht. Het versoepelen van de maatregelen heeft voorlopig dus geen negatieve impact.

Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano. Het gaat wel om cijfers van een lang weekend. Sciensano houdt er daarom rekening mee dat het aantal opnames de komende dagen hoger zal liggen.

Volgens Van Gucht is er voorlopig geen negatieve impact van het afbouwen van de maatregelen. Het hervatten van de activiteiten van de meeste bedrijven op 4 mei heeft geen negatieve gevolgen. Het is wel nog te vroeg om conclusies te trekken over de impact van het uitbreiden van de sociale bubbels en de heropening van de winkels op 10 en 11 mei.

Zondag werd er een lichte stijging van het aantal overlijdens en ziekenhuisopnames gemeld. Toen was de daling voorlopig gestopt, klonk het nog. Maar de trend blijft over de langere termijn dalend, en neemt met zo'n 12 procent per dag af. 'Zoals u kan zien zitten we in de staart van de epidemie', merkt viroloog Steven Van Gucht op. 'De cijfers zijn gunstig, we zien nog steeds een dalende trend in zowat alle parameters.'

Met inbegrip van de 250 nieuwe besmettingen zijn er nu 57.342 bevestigde besmetting geconstateerd in ons land. Door de opname van de 27 nieuwe patiënten verblijven er nu 1.334 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. 251 van hen verblijven op de afdelingen intensieve zorgen. Dat zijn er 5 minder dan een dag eerder.

De voorbije 24 uur werden 32 nieuwe overlijdens gemeld, wat er ook minder zijn dan daags voordien. Het totaal aantal overlijdens loopt nu op tot 9.312. Er is wel een dalende lijn van het aantal overlijdens per dag, van zo'n 2 procent.

Van Gucht noemt de dalende lijn postief, maar wijst erop dat het risico nog niet volledig verdwenen is. 'We hebben meer contact, en maken meer verplaatsingen. Het virus is er nog steeds en de kans op besmetting is reëel'.

'Iedereen weet dat er maatregelen gelden', herinnert Van Laethem. 'Wie ziek is blijft thuis en belt de huisarts. Iedereen moet de handen wassen, afstand houden en een mondmasker dragen op het openbaar vervoer en ook op plaatsen waar sociale afstand niet gehouden kan worden (bv winkel). Probeer het aantal fysieke contacten laag te houden'.

Van Gucht wijst erop dat die basismaatregelen 'geen keuzemenu' vormen: 'het is een en-enverhaal, geen of-ofverhaal'.

Verluchten

Besmetting gebeurt vooral door de overdracht van grote druppels, meldt Van Gucht nog. Voor wie bezoek ontvangt heeft hij daarom nog een tip: 'Zet bij bezoek in kleine ruimtes bij voorkeur ramen en deuren open. Zorg dat de ruimte goed kan verluchten. Fijne druppels blijven dan minder lang hangen, al is er geen sluitend bewijs dat fijne druppels kunnen besmetten. Toch is verluchten belangrijk als voorzorgsmaatregel.'

Omvang bubbel

Van Gucht ging ook nog meer in detail in op hoe de omvang van de bubbels is bepaald, zoals de sociale bubbel van 4 personen, maar sporten in ploegverband tot 20 personen. 'Er moeten ergens bepaalde grenzen bepaald worden. Het precieze aantal is niet altijd puur wetenschappelijk of wiskundig bepaald: we kijken naar intimiteit tussen de contacten. Een familiebijeenkomst is iets riskanter dan bijvoorbeeld sport onder begeleding van coach.'