Bejaarde vrouw gewond bij flatbrand in Anderlecht

In de Brusselse gemeente Anderlecht is zondagavond een bejaarde vrouw gewond geraakt bij een brand in een flatgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. De flat van de vrouw is door de brand onbewoonbaar.

Het vuur brak zondagavond kort voor 21.00 uur uit op de achtste verdieping van een twaalf verdiepingen tellend gebouw aan de Frans Van Kalkenlaan in Anderlecht. Bij aankomst van de brandweer hadden agenten van de politiezone Brussel Zuid de bewoonster al uit de flat geëvacueerd. Zij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Intussen ging de brandweer het vuur, dat woedde in de keuken van het appartement, te lijf. Daarvoor plaatsten ze een rookstopper, zodat de rook zich niet verder door het gebouw verspreidde. Het was dan ook niet nodig het hele gebouw te ontruimen.

De brandweer slaagde erin het vuur te blussen, maar de schade in de flat is aanzienlijk. Die is dan ook minstens tijdelijk onbewoonbaar.