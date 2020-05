De Wever: ‘Ideologische verschillen niet weggeveegd door corona’

N-VA en PS praten nog steeds over de mogelijke vorming van een nieuwe regering. N-VA-voorzitter Bart De Wever waarschuwt echter dat de coronacrisis niet alle verschillen overbrugt. ‘Er lijkt nu een sfeertje te zijn van: “Er is de coronacrisis, nu moet je over niets moeilijk doen.” Maar het tegendeel is waar.’

Dat zegt De Wever in een interview in De Ochtend op Radio 1. Over hoe de gesprekken verlopen wou hij zich niet uitspreken.

Hij wees wel op de verschillen met de gestrande formatiepoging in maart. Door de omvang van de coronacrisis is ‘het bord schoongeveegd’, stelt De Wever. ‘Alles waarmee we toen bezig waren op sociaal-economisch vlak is nu van tafel. Het gaat bij wijze van spreken nog over cijfers na de komma’.

Maar dat zorgt niet per se voor een eenvoudigere formatie. ‘De keuzes die we nu gaan maken zijn zeer zwaarwichtig. Die gaan bepalen hoe het in het komende decennium met onze welvaart gesteld is.’ Volgens De Wever zullen de spanningen tussen de aanpak in het noorden en zuiden van Europa enkel maar toenemen. De heropstart zal bepalen waar ons land terecht komt. ‘Vlaanderen hoort bij Nederland, Duitsland en Denemarken. Daar moeten we bij blijven’.

Een akkoord met de PS van Paul Magnette acht De Wever echter niet uitgesloten. ‘Een compromis maken tussen wat Magnette zegt en wat wij denken zou kunnen als je de komende tijd gebruikt om de problemen te bespreken. Maar je moet die tijd ook gebruiken om een einde te maken aan de institutionele warboel en de democratische gespletenheid’.

Premierschap

Op wie de regering moet leiden wou De Wever niet ingaan. Dat hij in maart wel aangaf dat hij bereid was premier te worden, had er volgens de N-VA’er mee te maken dat een mogelijke start van de regering maar twee dagen al voor twee dagen later was. ‘Toen was het logisch daar een invulling aan te geven’.

De huidige regering van Sophie Wilmès zal nog even moeten aanblijven. ‘Het kreupele paard zal nog even moeten draven’, herhaalde De Wever, die benadrukte dat hij daarmee niets wou zeggen over de kwaliteiten van de premier, maar over de constructie van de regering. ‘Doordat er vertrouwen is gegeven aan de regering is de regie in de formatie weg.’

Vandaag wou De Wever enkel maar benadrukken dat een meerderheid aan Vlaamse kant noodzakelijk is. Het tegendeel noemt hij ‘ondenkbaar’, en daarbij verwees De Wever ook naar de peiling in De Standaard en VRT NWS van afgelopen weekend, waarbij extreem rechts en extreem links de grote winnaars werden. ‘Wat gaat zou er dan gebeuren met het cynisme van de Vlamingen? Waar stevenen we dan op af in 2024?’

‘Tussentijds zwijgen’

Dat PS-voorzitter Paul Magnette de voorbije week verschillende interviews gaf, vond De Wever duidelijk geen goed idee. Zo zou Magnette wel te hopen op een ‘corona-effect’ om tot een regering te kunne, komen.

‘Discretie is nu meer dan ooit geboden’, zei de N-VA-voorzitter daarover. ‘Je moet alleen spreken als er een wending is. Tussentijds moet je vooral zwijgen, zeker als je ergens wil komen’. De Wever voelde zich echter gedwongen nu te spreken omdat sommige politici opperen om bijvoorbeeld de gezondheidszorg te herfederaliseren. ‘Hoe kan het nu goed idee zijn dat terug te draaien? Mijn verstand is te klein om dat te begrijpen.’