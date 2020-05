Hoe big tech-bedrijven de grote winnaars werden van de lockdown

We werken massaal thuis, we spreken elkaar via video-chats en in plaats van naar een winkel te gaan, bestellen we online. De big tech-bedrijven varen er wel bij.

Tot een paar maanden geleden was er vooral veel kritiek op big tech-bedrijven als Apple, Facebook, Amazon en Google. Ze zouden aan de haal gaan met onze privacy en ze zouden veel te veel macht hebben. Net op het moment dat die macht dreigde te worden ingeperkt, sloeg het coronavirus toe. En dat zorgde ervoor dat de tech-bedrijven alleen maar meer macht kregen.

