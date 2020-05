Sebastiaan Bornauw pakt met Keulen in extremis nog punt tegen Düsseldorf

Keulen heeft zondag op de 27e speeldag in de Duitse Bundesliga 2-2 gelijkgespeeld tegen Fortuna Düsseldorf. Sebastiaan Bornauw en zijn teammaats sleepten het punt pas in de slotminuten dankzij twee kopbaldoelpunten uit de brand.

Tot twee minuten voor affluiten dacht Düsseldorf, zestiende in de stand, een gouden zaak te doen in de strijd om het behoud. Kenan Karaman opende de score in de 41e minuut, in de 61e zette Erik Thommy de bezoekers op 0-2. De ingevallen Anthony Modeste scoorde de aansluitingstreffer pas in de 88e minuut en in de eerste minuut van de blessuretijd diende Jhon Cordoba Fortuna de koude douche toe. Dankzij het punt behoudt Keulen net zijn plaats in de top tien.

GOAL | Anthony Modeste brengt FC Köln opnieuw in de wedstrijd! ????



1??-2?? #KOEF95 ???? pic.twitter.com/Or7DTg9XN0 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 24, 2020

GOAL | Tommy scoort na een geweldige aanval van Fortuna Düsseldorf. ????



0??-2?? #KOEF95 ???? pic.twitter.com/xxxpTblFQg — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 24, 2020

Bornauw maakte de 90 minuten vol, Birger Verstraete zat niet in de wedstrijdkern bij Keulen. Daarin was Ismail Jakobs een opvallende naam. De middenvelder, bij wie eind april besmetting met het coronavirus werd vastgesteld, startte in de basis en werd na een uur gewisseld.

