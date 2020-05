Inwoners Dendermonde komen op straat voor geannuleerde Ros Beiaardommegang

In het centrum van Dendermonde zijn zondag heel wat mensen bijeengekomen om stil te staan bij de annulering van de Ommegang. ‘Normaal zou vandaag de Ommegang plaatsvinden. Dat kon niet door corona en dat begrijpt elke inwoner. Enkele Dendermondenaars zijn bijeengekomen, maar op een heel gedisciplineerde manier’, reageert burgemeester Piet Buyse (CD&V) op de commotie die de beelden her en der veroorzaakten.

Zondag had de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang moeten plaatsvinden in Dendermonde, maar het coronavirus besliste daar anders over. Toch werd deze dag niet vergeten in de stad en kwamen heel wat mensen buiten om het Ros Beiaardlied te zingen en het ‘Peird’ te gedenken. ‘De Pijnders’, de gilde die normaal het Ros Beiaard draagt, en het Ros Beiaardcomité hadden vooraf een oproep gedaan om de huizen te bevlaggen en om klokslag 14.30 uur het Ros Beiaardlied te zingen. Die oproep werd goed opgevolgd.

‘Emotionele dag’

‘Ik ben zelf ook buitengekomen en heb samen met mijn buren op veilige afstand van elkaar het lied gezongen’, zegt Buyse. ‘Dit is een heel emotionele dag en iedereen begrijp dat de Ommegang niet kan plaatsvinden, maar toch wilde elke inwoner vandaag wel iets doen. Vandaar de vlaggen en het zingen van het lied. Ik heb gezien dat die oproep veel succes heeft gehad. En inderdaad, op de Grote Markt verzamelden heel wat inwoners, maar ik ken mijn markt en het waren er zeker geen 1.000.’

‘Niet wat we graag zien’

‘Die mensen hebben daar natuurlijk enorm naar afgeteld’, aldus viroloog Marc Van Ranst. ‘Ik heb zelf meegedaan, want mijn familie is van daar. Ik snap de symboliek dus volledig. Maar het is gewoon dom om daar met zoveel mensen te gaan staan.’

Bij VTM Nieuws had professor epidemiologie Pierre Van Damme het over ‘een vorm van samenscholing’. ‘Dit is niet wat we graag zien’, zei hij. ‘Je voelt wel dat de mensen weten dat ze afstand moeten houden, maar dan had ik verwacht dat ze wel een mondmasker zouden dragen, als gulden middenweg. Als we dit vaker gaan zien, bijvoorbeeld aan de kust, zullen we het dragen van een mondmasker moeten verplichten op straat en in grootwarenhuizen.’

‘Zie het probleem niet’

Burgemeester Buyse ontkent met klem dat de regels van social distancing niet werden gerespecteerd. ‘Ik heb de beide nieuwsreportages gezien, op VTM en bij de VRT. Je ziet daar toch ook een verschil in benadering. Men overdrijft in het ene nieuws dat er sprake is van 1.000 deelnemers, en het klopt niet dat de regels van social distancing werden overtreden. Ja, sommige mensen stonden dicht bij elkaar, maar dat was in hun bubbel, zoals ze ook samen wandelen door de winkelstraten of in de parken of op de dijk. Je mag als bubbel elkaar ook een knuffel geven of vastpakken. En wie niet in de bubbel zit, hield afstand. Mijn eigen dochter was daar met mijn kleinkind, dat is een gezin, die mogen dicht bij elkaar staan. Ik zie hier het probleem niet. Er was een enorme discipline zelfs. Het was een mooi, emotioneel moment, een echt ‘wij-gevoel’, een verbindend iets waar ik geen probleem van maak. We hebben ook geen oproep gedaan om te verzamelen. Er zijn aanvragen gekomen om georganiseerde dingen te doen vandaag, en die hebben we allemaal afgeketst.’

De politie hield ook een oogje in het zeil. ‘De politie was aanwezig’, besluit Buyse. ‘Ze hebben gepatrouilleerd en het was druk in de stad, maar er zijn geen problemen gesignaleerd. Een keer heeft men moeten vragen om een muziekinstallatie stil te leggen waar iets te veel mensen verzamelden, maar voor de rest was er geen last. Alles is veilig verlopen, net zo veilig als wanneer mensen samen wandelen of shoppen. De regels werden gerespecteerd en ik verwacht geen verdere problemen rond deze dag.’