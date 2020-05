Lachaert wil meer vrouw en diversiteit in zijn partijbestuur

Het nieuwe partijbestuur van Open VLD reflecteert onvoldoende de vernieuwing die nieuwbakken voorzitter Egbert Lachaert wil uitstralen.

‘In het partijbestuur mis ik touch naar vrouwen en diversiteit’, zei nieuwbakken Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert vanmorgen in De Zevende Dag. Lachaert die zijn verkiezingsoverwinning wijt aan de vernieuwing die hij uitstraalt, ziet die vernieuwing niet weerspiegeld in het nieuwe partijbestuur. Dat wordt nog altijd voornamelijk bemand door coryfeeën die al jaren meegaan. Zes van de 28 plaatsen worden ingenomen door vader/zoon- duo’s. Het geslacht Dewael, De Gucht en De Croo bezetten telkens twee plaatsen in het partijbestuur.

Van de 28 leden zijn er slechts 11 vrouw. Dat blijft toch een manco voor een partij waarvan boegbeeld Alexander De Croo een boek met als titel ‘De eeuw van de vrouw’ uitgaf en hemel en aarde heeft bewogen de NBB te vervrouwelijken. Nu Gwendolyn Rutten ook is opgevolgd door een man resten er amper nog vrouwelijke partijvoorzitters. Meyrem Almaci (Groen) en Rajae Maouane (Ecolo) restten als enige vrouwen in het mannenclubje van partijvoorzitters.

Maar anderzijds is het niet evident om in te breken in een statutair verkozen partijbestuur. ‘Ik wil met het partijbestuur de discussie voeren om te kijken wie kan toegevoegd worden’, zegt Lachaert nog. Morgen vergadert het nieuwe partijbestuur voor het eerst.

Wie daar ook niet bij zal zijn is Bart Tommelein, de grote uitdager van Lachaert bij deze voorzittersverkiezingen. Lachaert sluit niet uit dat ook voor hem nog een plaatsje in het partijbestuur wordt voorzien. ‘Nog voor de uitslag bekend was hebben we elkaar het engagement gegeven om aan een zeel te trekken zodat de partij vooruit kan. Veel van mijn kiezers zijn niet tegen Bart. Ze vinden Bart ook een fantastische figuur’, probeert Lachaert alvast de brokken na de voorzittersverkiezingen te lijmen.