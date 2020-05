Verschillende Belgen en andere Europeanen zitten nog steeds vast in Nepal. Het land, geprangd tussen India en China, midden in het Himalayagebergte, zit sinds 24 maart in een volledige lockdown toen ook daar de coronacrisis losbarstte. Een repatriëringsvlucht werd ingelegd, maar slechts een handvol reizigers konden terug naar Europa vertrekken. Minstens 15 Belgen wachten nu al zeker twee maanden vruchteloos op een nieuwe repatriëringsvlucht.

Vluchten naar Europa zijn er niet meer, aldus de Belgen die er vast zitten. De internationale luchthaven van Kathmandu is voorlopig zeker tot 14 juni gesloten. Slechts enkele chartervluchten naar Australië en Japan konden nog vertrekken. Voor wie het waagt om een vlucht naar Europa te charteren is het bang afwachten: niets is zeker en mogelijk raak je je geld kwijt.

De laatste repatriëringsvlucht richting Europa vertrok op in april, zegt Arnaud Stevens, één van de Belgen die vast zit. Sindsdien is het windstil. Daarom doen de Belgische toeristen in Nepal een oproep naar de regering. Ze vragen om hen niet te vergeten en opnieuw vluchten in te lassen naar Nepal.

De lockdown in het land geldt voorlopig tot 2 juni. Alle verkeer is verboden en het is dus voor veel reizigers ook niet mogelijk om zich naar de hoofdstad en luchthaven te begeven. Er zijn momenteel 603 bevestigde coronapatiënten, waarvan er 3 gestorven zijn. Halverwege mei begonnen de cijfers te stijgen in het Aziatische land.