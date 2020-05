Coens: ‘Vooral het project voor een nieuwe regering is belangrijk’

CD&V-voorzitter Joachim Coens wou vanmorgen de oude CD&V-eis niet herhalen dat de nieuwe federale regering een Vlaamse meerderheid moet hebben. ‘Een goede samenwerking tussen het Vlaamse en federale niveau is essentieel’, klonk het omfloerst.

De socialistische voorzitters Paul Magnette en Conner Rousseau werken volgende week aan neen nota met daarin hun bevinden uit de gesprekken met de verschillende partijvoorzitters. Het is de bedoeling om nadien nog eens met alle voorzitters afzonderlijk te overleggen om dan een soort ‘formateur’ de wereld in te sturen.

CD&V-voorzitter Joachim Coens kwam vanmorgen in De Zevende Dag wat terug op de aloude CD&V-eis dat de federale regering absoluut een Vlaamse meerderheid moet hebben en dus sowieso de N-VA ervan deel moet uitmaken. ‘Voor ons is in eerste instantie het project van belang. We moeten nu samenwerken en wie mee wil moet mee. Maar we moeten vooruit. De goede samenwerking tussen Vlaams en federaal is essentieel’, hint hij wel nog op zijn voorkeur.

Nieuwbakken Open VLD -voorzitter Egbert Lachaert, in het verleden altijd fervent voorstander van een paars-gele coalitie, zei ook in De Zevende Dag dat ‘het niet meer het moment is om exclusieven te stellen. ‘We staan niet meer op het punt om te zeggen het moet zo of zo zijn.’

Jean-Luc Crucke, Waals minister en ondervoorzitter van de MR herhaalde nog eens de oproep van de Franstalige liberalen om een zo breed mogelijke coalitie te vormen. 'Het is erg gevaarlijk om bij de opstart van nieuwe formatiegesprekken meteen met exclusieven te gooien. Die voeden het anti-politieke gevoel waarbij alleen de extremen op links en rechts winnen. Elke partij wil bovendien erg graag in een regering zitten die na deze crisis voor een groot stuk van scratch de samenleving en economie opnieuw kan opbouwen.'