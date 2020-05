Zwarte doos gevonden na vliegtuigcrash Pakistan

Na de crash van een passagiersvliegtuig op een woonwijk in Pakistan is de zwarte doos van het toestel gevonden. Ze zal aan de onderzoekscommissie bezorgd worden, deelde een woordvoerder van Pakistan International Airlines (PIA) zondag mee.

Volgens het ministerie van Gezondheid van de provincie Sindh kwamen 97 van de 99 inzittenden bij het ongeval om het leven. Het vliegtuig liet vrijdag een spoor van vernieling achter toen het kort voor de landing in de stad Karachi neerstortte. De bergingswerkzaamheden werden zondag voortgezet.

Een van de twee overlevenden vertelde in een interview dat ‘de mensen in paniek geraakten en luid begonnen te bidden. De piloot hield het vliegtuig tien tot vijftien minuten in de lucht en ondernam een tweede poging om te landen, maar het vliegtuig stortte neer’, zei Muhammad Zubair op de zender Geo TV. Overal was er vuur en ‘was geschreeuw te horen’. Hij kon vanop zowat drie meter hoogte uit het wrak springen.

De precieze oorzaak van het ongeval was zondag nog niet bekend. De piloot had kort voor de landing technische problemen gemeld aan de verkeerstoren, zei de topman van Airline PIA, Arshad Malik.

De Pakistaanse minister van Luchtvaart, Ghulam Sarwar Khan, kondigde zaterdag schadevergoeding voor de nabestaanden van de slachtoffers aan. De regering beloofde een omvangrijk onderzoek.

De crash gebeurde slechts een week na de hervatting van de binnenlandse vluchten in Pakistan. Wegens de coronapandemie zijn internationale vluchten nog tot het einde van mei opgeschort.