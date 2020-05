Dalende trend aantal besmettingen lijkt voorlopig gestopt

De voorbije 24 uur zijn in ons land 43 overlijdens en 48 nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld. Er zijn wel zaterdag weliswaar iets minder besmettingen gemeld, maar op basis van het gemiddelde van de voorbije week concludeert Sciensano dat de dalende trend van het aantal besmettingen momenteel gestopt lijkt.

Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano. De cijfers kunnen wat van dag tot dag schommelen. Door het lange weekend van Hemelvaart zijn er mogelijk ook wat vertragingen geweest bij het verwerken van de meldingen. Maar het zevendaagse gemiddelde van de nieuwe besmettingen wijst erop dat de dalende trend gestopt is, zo staat in de update te lezen.

Er zijn de voorbije 24 uur in ons land 282 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er iets minder dan het cijfer dat een dag eerder is gemeld. De dalende lijn zet zich dus verder. In totaal zijn er al 57.092 positieve gevallen bevestigd.

In totaal liggen er 1.324 Covid19-patiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat zijn er 64 minder dan bij de update van gisteren. Het aantal nieuw gemelde opnames is echter licht geklommen: er waren 48 nieuwe opnames, terwijl er zaterdag maar 34 werden gemeld.

Op de afdelingen intensieve zorgen nemen de coronapatiënten in totaal 256 bedden in, dat zijn er drie meer dan na de vorige update.

(Weldra meer)