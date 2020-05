‘Kim Jong-un wil nucleaire afschrikking versterken’

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil de nucleaire capaciteit van het land versterken. Dat plan is besproken op een militaire top.

Dat meldt staatspersbureau KNCA. Hoe die versterking er precies uitziet, is onduidelijk. Maar er zouden ‘cruciale maatregelen’ worden genomen ‘om de vuurkracht van de artillerie van het Koreaanse Volksleger aanzienlijk te vergroten’. Tijdens de bijeenkomst werden nieuwe beleidsmaatregelen uiteengezet om de nucleaire afschrikking van het land verder te vergroten en de strategische strijdkrachten op scherp te zetten, aldus KNCA.

Als de bijeenkomst, waarvan de datum niet is bekendgemaakt, de afgelopen dagen heeft plaatsgevonden, markeert dit Kims eerste openbare optreden in bijna drie weken, volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

In april was er lange tijd onduidelijkheid over de gezondheid van Kim, nadat hij afwezig was bij de viering van de geboortedag van zijn grootvader, Kim Il-sung. Pas weken later dook hij weer op bij de opening van een kunstmestfabriek.

Het nieuws over de nucleaire discussie in Noord-Korea komt er nadat vrijdag The Washington Post meldde dat de regering van de Amerikaanse president Donald Trump had gesproken over de mogelijkheid van een eerste Amerikaanse atoomtest sinds 1992, als potentiële waarschuwing voor Rusland en China.