‘Alligator van Hitler’ gestorven in Moskou

Een alligator die de Tweede Wereldoorlog in Berlijn heeft overleefd, is in Moskou gestorven. Saturnus werd ongeveer 84 jaar oud, meldt de zoo van Moskou. ‘Een zeer respectabele leeftijd.’

Normaal gezien worden mississippialligators in het wild zo’n dertig tot vijftig jaar oud, meldt de Moscow Zoo. ‘Saturnus heeft een lang en afwisselend leven gehad. De zoo had de eer om Saturnus 74 jaar te houden.’

De alligator werd in 1936 aan de Berlijnse zoo geschonken kort nadat hij in de VS uit zijn ei was gekropen. Tijdens de bombardementen in november 1943 op de Duitse hoofdstad kon hij ontsnappen. De dierentuin werd verwoest. Pas drie jaar later ontdekte een Britse militair de ontsnapte alligator bij toeval elders in de stad. Waar het dier al die tijd verbleef, is een raadsel. De Britten gaven hem aan de Sovjet-Unie. Sindsdien leefde hij de zoo van Moskou.

In Rusland ontstond de mythe dat de alligator van Adolf Hitler was geweest. Ook in Duitsland werd daarover driftig gespeculeerd.