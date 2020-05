Priester van ‘gele hesjes’ uit ambt ontzet

De Franse priester Francis Michel is uit zijn ambt ontzet na een jarenlang conflict met zijn oversten. Hij stond vooral bekend om zijn ‘anti-Macron’-misviering.

In Frankrijk raakte Francis Michel bij het grote publiek bekend als aanhanger van de gele hesjes, de beweging die uit protest tegen het sociale beleid van Emmanuel Macron ontstond.

Op 15 mei is de hij op de hoogte gebracht dat hij uit het priesterambt ontzet wordt. Dat is een van de zwaarste maatregelen die de Kerk kan nemen tegen een priester.

Volgens het bisdom van Évreux, waaronder hij valt, kan hij niet langer de eucharistie vieren, een homilie uitspreken, de sacramenten toedienen of enige verantwoordelijkheid dragen in een parochie.

‘De bisschop heeft me ingelicht over mijn ontslag’, zegt hij aan de Franse krant Le Parisien. ‘Hij wou dat ik een acceptatie zou ondertekenen, maar dat weiger ik. Ik ben een priester, wat men ook zegt. Want priester zijn, is voor de eeuwigheid.’

Sancties

In het verleden is hij al meerdere keren gesanctioneerd, zowel door de kerk als door het gerecht. Die veroordelingen- ‘van de afgelopen tien jaar’ - haalt het bisdom aan als reden van zijn beslissing.

In 2016 werd Francis Michel veroordeeld voor het verduisteren van donaties van gelovigen. Van de Kerk mocht hij ook geen mis meer voordragen, een verbod dat hij in de wind sloeg. In juni 2019 werd hij gefilmd hoe hij teksten zong die vijandig waren tegenover president Emmanuel Macron tijdens een mis met gele hesjes.

Ook nu wil hij gewoon misvieringen blijven houden. ‘In tijden van vervolging werd de mis in verborgen schuren gehouden. Een kerk bestaat uit niet meer dan muren. Ik heb een groot privéterrein, ik kan daar perfect een tent opzetten en de mis doen.’