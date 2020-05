2 miljoen euro cash in beslag genomen in onderzoek naar internationale drugssmokkel in Oost-Vlaanderen

De federale gerechtelijke politie (FGP) heeft zaterdag meer details bekendgemaakt over het onderzoek naar internationale drugssmokkel in Oost-Vlaanderen. Zo is bij huiszoekingen meer dan 2 miljoen euro in contanten aangetroffen, naast juwelen en meer dan 130 voertuigen. Vijf verdachten zijn in België aangehouden, drie in Nederland. De bende wordt ervan verdacht al meerdere jaren grote hoeveelheden cocaïne in België te importeren vanuit Zuid-Amerika.

De Belgische FGP en het gerecht werden in dit onderzoek bijgestaan door de Nederlandse politie en justitie, omdat een aantal verdachten in Nederland verblijven.

Dinsdag (19 mei) werden negen huiszoekingen uitgevoerd in België, met name in Nederbrakel, Steenhuize, Deftinge, Geraardsbergen, Zulte, Hoogstraten, Brussel en Meer. Bij deze huiszoekingen werden meer dan 2 miljoen euro in cash geld, 40 auto’s, 90 motorfietsen, juwelen, diamanten, luxehorloges en nog enkele andere waardevolle voorwerpen in beslag genomen, deelde de FGP zaterdag mee.

Verdachten opgepakt

In Nederland werden luidens de mededeling drie huiszoekingen gedaan in woningen in Boxtel, Etten-Leur en Ouderkerk aan den IJssel. Er is beslag gelegd op een woning in Ouderkerk aan den IJssel alsook op een luxeauto en de bankrekening van de bewoner. Daarnaast zijn juwelen, 20.000 euro cash geld, dure horloges en gegevensdragers in beslag genomen.

De federale politie had enkele dagen geleden al gemeld dat bij de actie in België zes verdachten werden opgepakt, van wie er vijf door de onderzoeksrechter zijn aangehouden. Nu voegt ze eraan toe dat in Nederland drie verdachten zijn aangehouden. Volgende week beslist de rechtbank in Amsterdam over hun overlevering aan België.