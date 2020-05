De Japanse worstelaar Hana Kimura, bekend van de Netflix-reeks Terrace House, is op 22-jarige leeftijd overleden.

De doodsoorzaak is niet bekend, maar voor haar dood postte Hana Kimura verontrustende berichten op sociale media waarin ze afscheid leek te nemen. Ze zou het slachtoffer geweest zijn van cyberpesten.

Hana Kimura begon haar carrière in de ring in 2016, waarna het bedrijf Stardom haar inlijfde. Haar moeder - Kyoko Kimura - was ook een bekende worstelaar.

De twintiger deed ook mee aan de Japanse Netflix-realityshow Terrace House. De reeks volgt drie mannen en vrouwen die tijdelijk in een huis samenwonen. Vanwege de coronacrisis werden de opnames stilgelegd.

Kimura zou naar verluidt dagelijks honderden negatieve tweets over zich heen hebben gekregen. Fans en collega’s zijn aangeslagen door haar dood, en veroordelen cyberpesten.

‘Mijn hart breekt bij hoe wreed mensen op sociale media kunnen zijn’, zegt de Amerikaanse worstelaar Tessa Blanchard.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.