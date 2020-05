‘Middel van Trump’ tegen corona verhoogt kans op overlijden

Hydroxychloroquine en chloroquine werken niet tegen het coronavirus. Dat schrijven wetenschappers in het medische tijdschrift The Lancet.

De Amerikaanse president Donald Trump neemt het al twee weken preventief tegen het nieuwe coronavirus. ‘Ik kreeg een aantal onwaarschijnlijk positieve berichten, en dus dacht ik: wat heb ik te verliezen?’, verklaarde hij maandag op een persconferentie.

Maar hydroxychloroquine, een middel dat oorspronkelijk ontwikkeld werd tegen malaria, werkt niet bij covid-19. En er is wel degelijk wat te verliezen.

In The Lancet verscheen vrijdag een studie naar de effec­tiviteit van chloroquine of ­hydroxychloroquine. De onderzoekers deden geen gecontroleerd expe­riment, maar vergeleken de overlevingskans van ruim 96.000 patiënten. Bijna 15.000 van hen kregen chloroquine of hydroxychloroquine toegediend bij de behandeling van covid-19.

Dat verhoogde de kans niet dat ze erbovenop raakten, integendeel. De patiënten die de geneesmiddelen – al dan niet in combinatie met antibiotica – kregen, hadden een grotere kans op hartritmestoornissen én een aanzienlijk grotere kans om aan covid-19 te sterven. Daarom wordt het beter niet meer breed gebruikt, zeggen de onderzoekers.

Bij de controlegroep bedroeg de kans op overlijden 9 procent. Door het gebruik van chloroquine of hydroxychloroquine steeg de overlijdenskans naar 12 tot 13 procent. Bij die berekening hielden de onderzoekers rekening met onderliggende aandoeningen en factoren, zoals geslacht, leeftijd en overgewicht.