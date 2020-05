Veiligheidsraad komt op 3 juni opnieuw samen: dit staat op de agenda

De Nationale Veiligheidsraad komt op woensdag 3 juni opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de heropening van de horeca, cultuur- en sportevenementen en religieuze ceremonies.

Na fase 1A (heropstarten niet-essentiële bedrijven), 1B (heropening winkels, de regel van vier) en fase 2 (heropening scholen), volgt ten vroegste op maandag 8 juni fase 3.

‘Centraal staan de culturele sector, de sport en de horeca’, kondigt premie Sophie Wilmès (MR) aan in een persbericht. ‘Er zal ook bekeken worden wanneer en in hoeverre het mogelijk is om meer sociale contacten toe te laten, religieuze ceremonies opnieuw te laten plaatsvinden en evenementen van een bepaalde grootte te laten doorgaan.’ Eerder was al beslist dat tot 31 augustus geen massa-evenementen mogen plaatsvinden.

Welke versoepelingen mogelijk zijn, beslist de Nationale Veiligheidsraad op woensdag 3 juni. Samen met de expertengroep over de exitstrategie (GEES) worden dan de fases vastgelegd die na fase 3 volgen.

De vergadering valt pas na de uitgebreidere heropening van de scholen die Vlaanderen vanaf 2 juni voorstelt. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gaat er ook van uit dat de Veiligheidsraad dat advies ‘zo snel mogelijk’ goedkeurt. ‘Het gebeurt niet altijd dat een volledige sector een onderbouwd voorstel op tafel legt dat dan ook nog is afgedekt door de experts van de GEES. Hier nu nog van afwijken, zou een beetje bizar zijn, vooral als je weet dat heel Vlaanderen snakt naar een bijkomende heropening’, aldus Weyts.