Drinkwaterproblemen in Overijse zullen nog hele weekend duren

Inwoners van Overijse konden zaterdag in de loop van de voormiddag in de gemeentelijke brandweerkazerne terecht om drinkwater op te halen. Volgens De Watergroep zullen de problemen met de watervoorziening nog zeker het hele weekend voortduren.

De problemen met de bevoorrading ontstonden donderdagavond door extreem hoog waterverbruik. Verschillende wijken in de Vlaams-Brabantse gemeente kwamen zonder water te zitten. In sommige straten kwam er helemaal niets meer uit de kraan, in andere bleef de druk erg laag.

Inwoners die zonder water zitten, konden zaterdagvoormiddag terecht in de brandweerkazerne. Daar heeft De Watergroep nooddrinkwater geleverd. ‘We blijven werken aan een oplossing’, zegt Kathleen De Schepper, woordvoerster van De Watergroep. ‘De situatie is zaterdag verbeterd, nadat we de voorbije nacht een reservoir gevuld hebben. Ook de watertoren in Jezus-Eik is beter gevuld.’

De Watergroep verwacht dat de problemen nog een tijd zullen duren, onder meer omdat de watertoren aan de Witherenstraat in het gehucht Jezus-Eik nog niet helemaal gevuld is. Inwoners van Overijse worden verzocht om zuinig om te springen met drinkwater.

De burgemeester van Overijse Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) kondigde een sproeiverbod af tot zondagavond. Al het niet-essentieel gebruik van leidingwater in de gemeente is verboden.