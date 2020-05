Wie als zwart persoon twijfelt tussen hem en huidig president Trump, is volgens Joe Biden ‘niet echt zwart’. De democratische presidentskandidaat ligt onder vuur voor zijn opmerking tijdens een radio-interview. In een gesprek met een zwarte radiopresentator over het aandeel van de zwarte gemeenschap in Joe Bidens succes, uitte Biden de ongelukkig gekozen uitspraak. Intussen heeft Biden zijn excuses aangeboden. Hij zou de ‘Afro-Amerikaanse gemeenschap nooit als vanzelfsprekend beschouwen’ en ‘niet zo achteloos mogen geweest zijn’.