Aantal nieuwe besmettingen blijft nog net onder 300

De voorbije 24 uur werd in ons land bij 299 mensen een besmetting met het coronavirus vastgesteld. De trend blijft dalen. Zowel het aantal ziekenhuisopnames als het aantal overlijdens ligt lager dan donderdag.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Sciensano. In de update van gisteren werden er weliswaar minder nieuwe besmettingen gerapporteerd, maar volgens Sciensano is er wel sprake van een daling van de trend. Daarvoor kijkt Sciensano naar het gemiddelde van het aantal besmettingen van de voorbije zeven dagen. Dat neemt gemiddelde nog steeds af, met zo’n 2 tot 7 procent per dag.

Het aantal patiënten dat een ziekenhuisopname nodig heeft, blijft wel duidelijk afnemen. Er is sprake van 34 nieuwe opnames. Het totaal aantal bezette bedden neemt daardoor af tot 1.388, of 27 minder dan 24 uur eerder. In lijn met het aantal besmettingen neemt het zevendaagse gemiddelde ook met zo’n 2 tot 8 procent per dag af.

Daardoor is het aantal nieuwe opnames per dag gezakt tot het laagste niveau sinds het uitbreken van de crisis, merkt viroloog Marc Van Ranst op in het VRT-radionieuws. 'Dat wil zeggen dat we de impact van de versoepeling van de maatregelen niet of nog niet zien'.

Op de afdelingen intensieve zorgen verblijven nu 259 mensen, of 9 minder dan een dag eerder. De daling van het gemiddelde bedraagt hier zo’n 5 procent.

Er zijn 25 nieuwe overlijdens gemeld, wat het totaal op 9.237 brengt.