‘Johnson wil China weghouden van Brits 5G-netwerk’

De Britse premier Boris Johnson wil de betrokkenheid van Huawei bij het 5G-netwerk in zijn land verminderen. Johnson heeft ambtenaren opgedragen plannen op te stellen waarmee de betrokkenheid van China bij de Britse infrastructuur in 2023 tot nul wordt gereduceerd.

Dat schrijft The Daily Telegraph. De minister-president reist volgende maand mogelijk naar de VS voor een G7-top, zijn eerste buitenlandse reis sinds het begin van de coronacrisis. Johnson heeft opgeroepen het Verenigd Koninkrijk meer zelfvoorzienend te maken en minder afhankelijk te laten zijn van Chinese goederen. Naar verwachting worden de handelsbesprekingen met de VS opgevoerd, aangezien de brexit-onderhandelingen met de EU steeds moeizamer verlopen.

De heroverweging van de Huawei-deal volgt op toenemend verzet binnen zijn eigen Conservatieve Partij tegen Chinese investeringen na de coronapandemie, die begon in de Chinese stad Wuhan. De communistische staat wordt ervan beschuldigd de omvang van de uitbraak te hebben verdoezeld, terwijl Chinese hackers ervan worden verdacht in te breken in Amerikaans COVID-19-onderzoek. Een recente cyberaanval waarbij de gegevens van ongeveer 9 miljoen klanten van de Britse luchtvaartmaatschappij easyJet op straat kwamen te liggen is ook terug te herleiden naar Peking.

Er zijn steeds meer vermoedens dat de Chinese overheid economisch voordeel probeert te halen uit de pandemie. Insiders hebben tegen The Daily Telegraph gezegd dat Johnson altijd ‘ernstige zorgen’ had over de 5G-overeenkomst, die werd opgesteld door de regering van Theresa May, maar in januari dit jaar werd ondertekend door haar opvolger.