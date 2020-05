Magnette: 'Uiteraard ben ik beschikbaar om premier te worden, maar...'

Paul Magnette, de voorzitter van de PS, gelooft dat de coronacrisis iets in beweging heeft gezet in de Wetstraat. Al was het maar omdat niemand nog spreekt over een begrotingsevenwicht in pakweg 2024.

In Terzake gaf de voorzitter van de PS, Paul Magnette, toelichting bij zijn grote relanceplan dat 30 tot 50 muiljard zou gaan kosten.

Waar dat geld vandaan moet komen, liet hij wat in het midden. Maar niets doen is geen optie volgens hem, want Duitsland en Frankrijk en Nederland doen meer dan wij. Voorts hij rekent op een duplicatoreffect van overheidssteun. 'Als we de bakker steunen, heeft die geld om naar de beenhouwer te gaan en heeft die geld om...' Als we niets doen, gaan restaurants of cafés failliet, worden mensen in de culturele sector werkloos... Dat gaat de sociale zekerheid heel veel geld kosten, meer dan het relanceplan. En dat moeten we voorkomen, zegt Magnette.

Sinds vorige week weten we dat er weer gepraat wordt over de vorming van een regering, en dit onder leiding van de PS en de SP.A. Het zijn nog geen echte onderhandelingen, eerder verkennende gesprekken. Die verlopen goed, aldus Magnette.

De voorzitter van de MR, Georges-Louis Bouchez, noemde dit woensdag 'een staatsgreep' van de socialistische partijen, maar dat deert Magnette niet echt. Volgens hem verkoopt Bouchez graag 'cinema' in de media. 'Maar er is een groot verschil tussen Bouchez in de media en Bouchez in de onderhandelingen.'

Belangrijker, en dat is wel een essentieel verschilpunt met Bouchez, is dat Magnette een relanceplan heel dringend vindt en zelfs voorrang geeft op een nieuwe regering. Bouchez vindt een groots relanceplan eigenlijk een opdracht voor de nieuwe regering. 'We moeten vermijden dat we een relanceplan smeden met partijen die uiteindelijk toch niet in de regering stappen en dan van buitenaf voortdurend aanvallen lanceren tegen dat plan', zei Bouchez daarover aan De Standaard.

Magnette gelooft dat de coronacrisis iets in gang heeft gezet in de Wetstraat, zei hij in Terzake. 'Ik geef geen commentaar op de lopende gesprekken, maar ik hoop op een corona-effect.'

Eén van die effecten is alvast dat niemand het nog heeft over het begrotingstekort en de moeilijke besparingen die zich opdringen om het evenwicht te herstellen. Integendeel. Er is nu vooral nood aan meer geld om grotere drama's te voorkomen. Magnette gaf in Terzake ook te kennen dat de sociale zekerheid tijdens de coronacrisis veel mensen gered heeft van de armoede. Het is voor hem zonneklaar dat in een wereld na corona de sociale zekerheid eerder moet worden versterkt dan verzwakt. Ook de gezondheidszorg verdient steun.

Aan het begin van de coronacrisis leek het er even op dat de N-VA en de PS dichtbij een akkoord stonden - tot Magnette plots de stekker uit dat overleg trok. In Terzake kwam hij er nog even op terug. Volgens Magnette liep het fout omdat N-VA-voorzitter Bart De Wever een nieuwe samenstelling van de regering wou terwijl Magnette vond dat de crisis al te groot was om in allerijl nog wat ministerposten te wisselen. Bovendien had De Wever gezegd dat hij tegen zijn zin de ploeg wou leiden. Magnette vindt dat een premier niet tegen zijn goesting het land kan leiden.

Zou Magnette zelf premier willen worden? 'Als er een sterk project met een sterke ploeg is onderhandeld, dan ben ik beschikbaar. Uiteraard. Maar na drie Franstalige premiers (Di Rupo, Michel, Wilmes) is het misschien tijd voor een Nederlandstalige premier.'