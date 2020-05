Franstalige minister-president voelt zich bedrogen door advies Weyts

Aan Franstalige zijde klinken harde woorden voor het advies van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Volgens minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) heeft Weyts zich niet aan onderlinge afspraken gehouden.

Pierre-Yves Jeholet (MR), minister president van de Franse Gemeenschap is not amused met het advies dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vandaag gegeven heeft. Volgens dat advies kunnen kleuter- en lagere scholen volgende maand weer volledig openen. Aan Franstalige zijde zijn ze niet gediend met die demarche. ‘Het stoort me een beetje dat men de Nationale Veiligheidsraad voor een voldongen feit wil plaatsen. We moeten allemaal verantwoordelijkheid tonen’, zegt Jeholet.

‘De Nationale Veiligheidsraad had beslist om de kleuterscholen niet te openen voor 8 juni. We waren het daar allemaal over eens en ook Vlaanderen zat toen mee aan tafel. Voor ons is het duidelijk: ze zullen niet heropenen voor 8 juni.’

Voor zijn beurt gespeeld

Volgens Jeholet werd op de laatste Veiligheidsraad overeengekomen dat de drie Onderwijsministers zouden samenzitten met de experten van de GEES om een versoepeling te bekijken. Volgens Jeholet heeft Weyts voor zijn beurt gespeeld met de Vlaamse versoepeling.

‘Die vergadering heeft nog niet plaatsgevonden. Ik hoop dat ze er begin volgende week komt. Ik begrijp niet waarom er unilateraal van de regels wordt afgeweken. Aan Vlaamse kant werd soms al losjes omgesprongen met de regels, onder meer wat het respecteren van bubbels van 10 personen betreft. Die regel is er met een reden.’